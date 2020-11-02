Анатолий Анатолич задумался о миграции из Украины из-за Азарова в трендах

Телеведущий Анатолий Анатолич ужаснулся тому, что сейчас происходит с украинцами. Он опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что из Украины пора уезжать.

Такую мысль на Анатолича навеяли тренды канала YouTube.

Среди самых просматриваемых видео оказался ролик, в котором бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступает в качестве эксперта. Ролик показали на телеканале «НАШ», который принадлежит Евгению Мураеву.

За два дня видео набрало больше 900 тысяч просмотров.

Напомним бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров живет в Москве на Рублевке. Его в качестве эксперта приглашают в эфиры на некоторые телеканалы.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону назвал Азарова честным человеком и опытным бюрократом, который на своей должности «останавливал очень много глупостей».

225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter