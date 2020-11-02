День ангела Анны: душевные поздравления и красивые открытки
Обладательницы имени Анна отмечают именины несколько раз в году. 16 ноября — очередной День ангела. В этот день церковь вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну — сестру великого князя Владимира Мономаха. В народе этот праздник называют «Анна Холодная».
Предлагаем душевно поздравить знакомых Анн, Аннушек, Анют с именинами.
Имя «Анна» в переводе значит «божья благодать».
Это про тебя, Анюта, можем смело утверждать!
Это имя так подходит, Аня, милая, тебе.
Я хочу, чтоб все прекрасно было у тебя в судьбе!
Пусть любовь, здоровье, счастье с тобой об руку идут,
Ну, а горе и ненастье от тебя пусть прочь бегут!
***
Будь всегда счастливой, Анна,
Ты сияй, как солнца лучик,
Нет тебя добрей и краше,
Становись ты только лучше,
Поздравления скорее
Принимай и улыбайся,
Слез пускай в глазах не будет,
Никогда ты не сдавайся!
С днем ангела, Анечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Будь счастлива, прекрасная Анюта,
Улыбка на устах пусть расцветет,
Пускай же тебе каждая минута
Сегодня много солнца принесет!
Желаю добрых слов и позитива,
Гармонии, уюта, вдохновения!
Всегда будь удивительно красива,
И помни, ты достойна восхищения!
Фото bonnycards.ru11
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