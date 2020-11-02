День ангела Анны: душевные поздравления и красивые открытки

Обладательницы имени Анна отмечают именины несколько раз в году. 16 ноября — очередной День ангела. В этот день церковь вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну — сестру великого князя Владимира Мономаха. В народе этот праздник называют «Анна Холодная».

Предлагаем душевно поздравить знакомых Анн, Аннушек, Анют с именинами.

Имя «Анна» в переводе значит «божья благодать».

Это про тебя, Анюта, можем смело утверждать!

Это имя так подходит, Аня, милая, тебе.

Я хочу, чтоб все прекрасно было у тебя в судьбе!

Пусть любовь, здоровье, счастье с тобой об руку идут,

Ну, а горе и ненастье от тебя пусть прочь бегут!

***

Будь всегда счастливой, Анна,

Ты сияй, как солнца лучик,

Нет тебя добрей и краше,

Становись ты только лучше,

Поздравления скорее

Принимай и улыбайся,

Слез пускай в глазах не будет,

Никогда ты не сдавайся!

С днем ангела, Анечка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Будь счастлива, прекрасная Анюта,

Улыбка на устах пусть расцветет,

Пускай же тебе каждая минута

Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,

Гармонии, уюта, вдохновения!

Всегда будь удивительно красива,

И помни, ты достойна восхищения!

Фото bonnycards.ru

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