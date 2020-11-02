В день трагедии возвращалась из монастыря: на Винниччине похоронили жертву громкого ДТП на Крещатике

В Винницкой области похоронили жертву резонансного ДТП в центре Киева на Майдане, когда водитель Land Rover выехал в пешеходную зону, сбил людей, а потом врезался в стоявшие на проезжей части автомобили.

Как сообщает «33-й новости», 30-летняя Алла, которую похоронили в Прибугском, в тот день возвращалась из Голосеевского монастыря.

«Алла только месяц, как отпраздновала именины… Порядочная, умная, целеустремленная… Она была очень верующей, в тот день возвращалась из Голосеевского монастыря», — рассказали родные погибшей.

Издание отмечает, что Аллу хоронили как невесту.

Напомним, что подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Майдане 30 октября Юрия Назаренко суд отправил под круглосуточный домашний арест. Прокурор просил для подозреваемого содержание под стражей, а защита настаивала на более мягкой мере пресечения из-за проблем с сердцем и в связи с недавно перенесенной операции.

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