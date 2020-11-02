Американец и аргентинка стали первой в мире парой, официально поженившейся в Zoom, находясь в разных странах

Житель США Скотт Мэрмон и проживающая в Аргентине Августина Монтефиори стали первой в мире парой, официально поженившейся в Zoom, находясь при этом в разных странах. Как пишет издание Daily Mail, в видеоконференции принимали участие жених, невеста, родственники и друзья, а также судья из штата Юта, заключивший брак.

32-летний Скотт и 28-летняя Августина познакомились в мае 2017 года в Денвере, куда Монтефиори приехала по программе обмена. В январе 2020 года Мэрмон сделал ей предложение и получил согласие. Он планировал приехать к невесте в Буэнос-Айрес в марте, но тут из-за пандемии коронавируса за считанные дни до планировавшегося вылета границы были перекрыты. Скотту отказали во въезде на том основании, что они с Августиной не являются супругами. В конце концов пара получила разрешение на онлайн-брак у властей американского штата Юта. На своей онлайн-свадьбе невеста была в традиционном белом платье.

Теперь у влюбленных нет никаких препятствий к воссоединению. В мае будущего года они планируют сыграть еще одну свадьбу — на этот раз уже не виртуальную.





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