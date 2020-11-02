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Общество и люди

Октябрь 2020 года стал самым теплым и самым влажным в Киеве за 140 лет

16:37 2 ноября 2020
Осень

Октябрь 2020 года в Киеве стал самым теплым и влажным за все 140 лет наблюдений, которые ведут климатологи.

Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила + 12,5 ° С, что выше климатической нормы на 4,4 ° С. Это обеспечило ему первую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года», — отмечают климатологи.

Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла + 22,0 ° С. А холоднее всего — 21 октября, когда минимальная температура под утро опускалась до + 2,5 ° С.

«Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продлилось так долго — до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 101 мм осадков или почти три климатические нормы», — добавили в обсерватории.

Один из рекордов — ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой за все годы наблюдений, температуру воздуха в столице зафиксировали на отметке + 13,4 градуса.

Изображение с Pixabay.

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