«Я была в самом центре апокалипсиса»: жительница Днепра рассказала об ужасах «коронавирусной» больницы

Заболевшая COVID-19 жительница Днепра Ирина Хоменко рассказала шокирующие подробности лечения. Об этом она сообщила в своем Facebook.

«Я была в самом центре апокалипсиса», — написала Ирина Хоменко.

По словам женщины, ее с температурой 39 градусов привезли в приемный покой 9-й больницы.

«Дежурный врач сказала, что мест в больнице нет, а без диагноза меня не положат, дала мне в руки направление на рентген в поликлинику и выставила на улицу. Шел дождь, мне было очень плохо, не зная где нахожусь, я просто села на парапет. Там и нашла меня сестра, которая уже лежала в больнице с двухсторонним воспалением. Она дотащила меня до своей кровати, уложила и пошла ругаться в приемный покой. Благодаря сестре меня оформили в стационар в терапию», — утверждает Хоменко.

Далее она описывает условия стационара, где люди лежали в коридоре, а ее разместили в столовой на диванчик. ИВЛ катастрофически не хватает.

«По словам врача, люди дышали кислородом по очереди даже в реанимации», — написала Хоменко.

«В первый день поступления в стационар берутся анализы на ковид. Результаты идут от 7 до 14 дней, и все это время больные находятся в одной палате», — добавляет она.

При этом Хоменко отмечает хорошее питание и заботу многих медиков. Однако запомнится и ужас.

«Все что происходило в отделении надолго останется в моей памяти. Как задыхались и хрипели умирающие больные, а их не могли забрать в реанимацию, так как она рассчитана на 5 мест, а там уже находилось 10 человек. Как за неделю в отделении умерло 7 человек. И слезы молодого врача Анастасии Сергеевны, которая выбежала плача из палаты, где умерла пациентка», — написала женщина.

Фото: Facebook Ирины Хоменко

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