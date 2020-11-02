Потерявшего сознание виновника автокатастрофы на Крещатике сильно избили очевидцы, решив, что он пьян, — адвокат

Водитель Land Rover, устроивший смертельное ДТП на Крещатике в Киеве 30 октября, сейчас лежит в Институте сердца. Мужчину жестоко избили сразу после аварии, заподозрив опьянение, но употребление алкоголя не подтвердилось. Адвокат Юрий Мартыненко в интервью kp.ua настаивает, что у его подзащитного за рулем случился повторный инсульт.

«Его били по голове кулаками. Очень сильно побили, решив, что он пьяный. А он человек, которого ударил инсульт за рулем. Глаза открыты, но говорить ничего не может. У него огромная гематома левого глаза, разбиты губы, все лицо синее», — заявляет адвокат.

Юрист опасается за состояние своего клиента: «Довольно сложная ситуация — инсульт, послеоперационное осложнение и новый инсульт. Его там колют, капают. Он подключен к аппаратам, которые поддерживают его жизнедеятельность».

Что касается компенсаций семьям погибших в ДТП, то водитель уже выплатил сумму, запрошенную родителями 30-летней Аллы из Винницкой области. Женщина приезжала в Киев в монастырь и погибла, когда покупала подарки родным. Вторая жертва — пожилая продавщица сувениров — жила одна, родственников не имела. Водитель согласен оплатить погребение 79-летней женщины, чтобы ее хоронили не в общей могиле. Также предстоят компенсации за пять разбитых машин в ДТП.

Напомним, судьи постановили, что водитель на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»



540

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter