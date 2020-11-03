Этническая украинка попала в пятерку самых популярных порноактрис мира

Абелла Джэнджер, американка украинского происхождения, попала в список самых популярных порноактрис по версии ресурса Pornhub, популярность которого возросла в период пандемии.

О рейтинге, опубликованном на порносайте, пишет live24.ru.

Сообщается, что Джэнджер заняла в рейтинге третье место благодаря тому, что ее ролики посмотрели миллиард раз. О звезде фильмов для взрослых известно, что она родилась в семье выходцев из Украины в 1995 г. в Майами. С детства девушка ходила на балет, но в 18 лет решила попробовать себя в порно-индустрии. Правда балет она так и не забросила и продолжает им заниматься в свободное время.

На первом месте рейтинга — бывшая порноактриса Лана Роудс. В общей сложности ее видео посмотрели более полутора миллиарда раз.

Второе место заняла Райли Рид (Riley Reid) с 1,4 миллиарда просмотров.

На четвертом месте, после этнической украинки, россиянка Ева Элфи из Омска. Девушка хотела стать журналисткой, поэтому переехала в Москву. По воле обстоятельств она оказалась в порноиндустрии. Элфи снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США.

Издание напоминает, что ранее Райли Рид, занявшая в рейтинге второе место, рассказала об изнанке своей профессии. Рид призналась, что часто чувствует себя грустно и одиноко. По словам порноактрисы, ее карьера негативно повлияла на ее отношения и с мужчинами, и с семьей. Рид заключила, что не советует людям сниматься в порно, поскольку это занятие усложняет жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно исследованиям ученых, порно полезно для женского организма, так как помогает легче достичь возбуждения и оргазма.

Фото: rt.pornhub.com

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