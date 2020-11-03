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Общество и люди

Модель Playboy и ее семилетнего сына пытались выгнать из самолета из-за слишком откровенного наряда мамы

9:39 3 ноября 2020
Ив Мари

Модель Playboy Ив Мари, собиравшуюся лететь вместе со своим семилетним сыном из Далласа в Талсу рейсом авиакомпании Southwest Airlines, едва не выгнали из самолета. Как пишет издание The Mirror, дело было не в отсутствии у нее защитной маски, а в чересчур откровенном с точки зрения сотрудников авиакомпании наряде. Члены экипажа сочли, что декольтированный топ 26-летней пассажирки не соответствует дресс-коду авиаперевозчика. Сама Ив настаивала на том, что в ее одежде нет ничего «непристойного». Именно это слово употребляется в правилах авиакомпании, на которые ссылались сотрудники.

В конце концов одна из стюардесс дала Мари, которой не во что было переодеться, свой джемпер, чтобы она им прикрылась. Кроме того, ее пересадили в первый ряд, не желая, чтобы она попадалась на глаза другим пассажирам. Лишь после этого матери с сыном разрешили продолжить свой путь.

Модель заявила, что ее унизили и назвала произошедшее «дискриминацией». Она считает, что шум был поднят не столько из-за фасона топа, сколько из-за размера ее груди. «А с этим я ничего не могу поделать», — говорит Ив, которая гордится своими пышными формами.

После жалобы Ив, которая является постоянной клиенткой компании, в Southwest Airlines извинились перед ней и пообещали скидку в 100 долларов на следующий авиаперелет.


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