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Общество и люди

Гаджеты убивают: девочка умерла из-за слишком частого использования планшета

1:55 4 ноября 2020
Планшет

При всей необходимости современных электронных девайсов для учебы и получения новой информации, злоупотребление ими может приводить к совершенно непредсказуемым результатам.

Так, слишком частое использование планшета и, в результате этого, недостаток сна, стали причиной смерти в Австралии 13-летней девочки, страдающей приступами, пишет Mirror.

Издание сообщает, что у подростка за последние три года случались «мини-приступы», во время которых тряслась голова и закатывались глаза. Мать девочки неоднократно обращалась к врачам, однако те заявляли, что припадки вызваны сухостью глаз.

В марте у нее во сне случился серьезный приступ. Школьница была госпитализирована в больницу в Мельбурне.

Однако через два часа ее уже выписали, посчитав, что такой приступ — разовый случай. При этом медики настаивали, что к приступам приводит слишком частое использование планшета.

Но мать девочки не поверила врачам, и после выписки из больницы она провела дома неделю «в обычном режиме» — играя и общаясь в Сети.

К сожалению, через неделю подросток умерла. Из-за отсутствия анализов установить причину смерти не удалось, поэтому мать обвиняет в ней врачей, которые не провели полное обследование ребенка. Те, в свою очередь, настаивают на своей версии о том, что виной всему — неограниченное использование гаджета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда к смерти ребенка может приводить и чрезмерная строгость родителей.

Фото: ru.depositphotos.com

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