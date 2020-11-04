Еще одной "Иронии судьбы" не получилось: пьяный мужчина влез в чужую квартиру и лег спать рядом с хозяйкой

В российском городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе произошел случай, который в чем-то напоминает сюжет запрещенного в Украине «новогоднего» фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: мужчина в состоянии сильного опьянения проник в квартиру незнакомой девушки и уснул рядом с ней.

Об этом говорится в сообщении местного управления МВД.

Как рассказала полицейским 21-летняя жительница города, после тяжелого трудового дня она вошла к себе в квартиру, но забыла закрыть дверь на замок, а ночью проснулась от того, что рядом с ней лежал незнакомый мужчина.

Испугавшись, она стала кричать на незнакомца и требовала немедленно покинуть квартиру.

Тот ушел, но спустя два дня девушка обнаружила пропажу паспорта и денег, и заявила о произошедшем в дежурную часть. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции составили фоторобот злоумышленника, который вскоре был задержан. Девушка сразу опознала человека, проникшего в ее жилище. Им оказался 41-летний мужчина.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый возвращался из ночного кафе в состоянии сильного алкогольного опьянения и по дороге зашел в подъезд чужого дома. Цель своих действий он объяснить не смог. Во время обыска по месту жительства мужчины был обнаружен паспорт на имя заявительницы и брелок от ее ключей.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в отношении подозреваемого возбудили уголовное по статье «Кража» и заключили под стражу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вместо запрещенных к показу в нашей стране фильмов из «черного списка» в новогоднюю ночь можно будет посмотреть много других интересных кинолент, в том числе и украинского производства.

Фото: teleprogramma.pro

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