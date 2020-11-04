День студента 2020: поздравления с праздником
17 ноября отмечают Международный день студентов (International Students' Day).
Предлагаем поздравить знакомых красивыми открытками и забавными стишками.
Лучшему студенту в мире шлю: огромнейший привет,
Счастье, море из зачётов, из оценочек букет.
А в дальнейшем, пожелаю все проекты сдать на пять.
Практиками и курсовыми преподов так удивлять,
Чтоб потом экзамены, автоматом сдать
И специалистом обалденным стать!
***
Хочу поздравить с Международным днем студента,
Желаю счастья, радости, любви и комплиментов,
Пусть каждый день сбывается твоя мечта,
Она не сложная, она очень проста.
Ты просто хочешь получить диплом,
И ты его обязательно получишь.
Я поздравляю тебя с этим днем,
И пусть этот день будет самым лучшим.
(tostun.ru)
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
Сегодня День Студента
И поздравляю я тебя!
Ты ждал этого момента,
Ещё с начала сентября,
Долой книги и конспекты,
Привет эксперименты,
Как соблазнить девчонку,
С соседнего двора,
Не нужно много разума,
Она и так твоя, ведь,
День Студента, празднуется,
На всем круглом шару,
И все происходящее
Забудется к утру…
Поздравляю с Днем студента!
Больше памятных моментов,
Жизни легкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно,
Чтоб зачеты — автоматом,
Курсовых без плагиата,
Чтоб экзамены сдавались,
А в зачетке красовались
Только высшие из баллов,
Чтобы год прошел на славу!
***
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!
Пожелаю в День студентов
Нервов, словно из цемента,
У доски чтоб не молчать,
Помнить всё и отвечать.
Кушать больше шоколада,
Память чтоб была — что надо,
И экзамен без труда
Проходил на пять всегда.
Пусть оценка педагога
За ответ не будет строгой,
И студенческие годы
Протекают превосходно!
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