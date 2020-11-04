День студента 2020: поздравления с праздником

17 ноября отмечают Международный день студентов (International Students' Day).

Предлагаем поздравить знакомых красивыми открытками и забавными стишками.

Лучшему студенту в мире шлю: огромнейший привет,

Счастье, море из зачётов, из оценочек букет.

А в дальнейшем, пожелаю все проекты сдать на пять.

Практиками и курсовыми преподов так удивлять,

Чтоб потом экзамены, автоматом сдать

И специалистом обалденным стать!

***

Хочу поздравить с Международным днем студента,

Желаю счастья, радости, любви и комплиментов,

Пусть каждый день сбывается твоя мечта,

Она не сложная, она очень проста.

Ты просто хочешь получить диплом,

И ты его обязательно получишь.

Я поздравляю тебя с этим днем,

И пусть этот день будет самым лучшим.

(tostun.ru)

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

Сегодня День Студента

И поздравляю я тебя!

Ты ждал этого момента,

Ещё с начала сентября,

Долой книги и конспекты,

Привет эксперименты,

Как соблазнить девчонку,

С соседнего двора,

Не нужно много разума,

Она и так твоя, ведь,

День Студента, празднуется,

На всем круглом шару,

И все происходящее

Забудется к утру…

Поздравляю с Днем студента!

Больше памятных моментов,

Жизни легкой, беззаботной,

Чтобы спать, сколько угодно,

Чтоб зачеты — автоматом,

Курсовых без плагиата,

Чтоб экзамены сдавались,

А в зачетке красовались

Только высшие из баллов,

Чтобы год прошел на славу!

***

Пусть чаще навещает вас халява —

Один раз в сессию, а лучше целых семь.

Зачеты сдать полегче, без запары,

Да шпор, для препода невидимых совсем.

Раз пересдача — то чтоб как по маслу,

А если вдруг залет — то неопасный,

Во всем пускай фортуна помогает,

Опасности любые исчезают.

Контрольных — легких,

Развлечений — долгих,

Успехов в будущем, зарплат достойных!

Пожелаю в День студентов

Нервов, словно из цемента,

У доски чтоб не молчать,

Помнить всё и отвечать.

Кушать больше шоколада,

Память чтоб была — что надо,

И экзамен без труда

Проходил на пять всегда.

Пусть оценка педагога

За ответ не будет строгой,

И студенческие годы

Протекают превосходно!

Открытки от bonnycards.ru

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