День сержанта в Украине 2020: поздравления с профессиональным праздником

18 ноября в Украине отмечают День сержанта ВСУ. Это еще молодой праздник, который был учрежден 19 апреля 2019 года.

«ФАКТЫ» предлагают вам душевно поздравить знакомых сержантов, отправить им стихи и открытки.

«Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, которые отдали свою жизнь за Украину».

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви — це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

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«Сегодня Украина отмечает День сержанта! Этот праздник определяет особую роль сержантского состава в создании современного боеспособного украинского войска. Будущее Вооруженных Сил — это преданные Украине и профессионально подготовленные сержанты и старшины.

Желаем всему сержантскому составу ВСУ здоровья, веры и выносливости в борьбе за свободное и независимое государство! Слава Украине!»

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі —

Хай все це збудеться тобі!

***

З Днем сержанта тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним



Фото https://radiotrek.rv.ua

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