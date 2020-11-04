День сержанта в Украине 2020: поздравления с профессиональным праздником
18 ноября в Украине отмечают День сержанта ВСУ. Это еще молодой праздник, который был учрежден 19 апреля 2019 года.
«ФАКТЫ» предлагают вам душевно поздравить знакомых сержантов, отправить им стихи и открытки.
«Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, которые отдали свою жизнь за Украину».
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди — як годиться!
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви — це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
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«Сегодня Украина отмечает День сержанта! Этот праздник определяет особую роль сержантского состава в создании современного боеспособного украинского войска. Будущее Вооруженных Сил — это преданные Украине и профессионально подготовленные сержанты и старшины.
Желаем всему сержантскому составу ВСУ здоровья, веры и выносливости в борьбе за свободное и независимое государство! Слава Украине!»
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Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
З Днем сержанта тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі —
Хай все це збудеться тобі!
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З Днем сержанта тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним
Фото https://radiotrek.rv.ua
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