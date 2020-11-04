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Общество и люди

Девушка уличила парня в измене, когда он прислал ей селфи в очках

13:20 4 ноября 2020
Девушка на фоне селфи

Девушка по имени Сидни Кинш уличила своего бойфренда в измене по невинному на первый взгляд селфи, которое он ей прислал. Сидни опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором показала фото своего парня за рулем в солнцезащитных очках. В одном из стекол отражается рука водителя, а в другом — ноги женщины, сидящей в фривольной позе на пассажирском сидении.

«И это не его сестра и не кузина», — отметила девушка.

Видеоролик набрал полтора миллиона просмотров. Многих восхитили детективные способности Сидни.

Отвечая на вопросы пользователей, Кинш рассказала, что встречается с этим молодым человеком уже четыре года. Сначала он пытался отпираться, но потом, когда она надавила, все же признал, что завел у нее за спиной интрижку, которая длится уже месяц. Причем изменяет он Сидни с девушкой их общего друга.


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