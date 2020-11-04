Выставка-продажа «Киевская старина» и шедевры Катерины Билокур: куда пойти в Киеве в выходные

5 ноября в Национальном музее украинского народного декоративного искусства откроется выставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів». Выставка продлится до 18 января.

До 5 декабря действует выставка Александра Миловзорова «Дари музею». В экспозиции: работы из металла, керамики, стекла, фарфора, а также графика.

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.

Цена: 10—50 грн.

***

С 5 по 21 ноября в Центре современного искусства White World проходит коллективная выставка живописи «Стенка на стенку».

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.

***

До 8 ноября в галерее Gamma можно посетить выставку пейзажей современных украинских художников.

Адрес: ул. Грушевско-го, 9.

Вход свободный.

***

В Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставочный проект «Шевченко мовою міста». В программе: проведение воркшопов, онлайн и офлайн лекций.

Адрес: бульвар Шевченко, 12.

Цена: 30—50 грн.

***

Музей современного искусства приглашает на выставку известных украинских современных художников: Голосия, Тистола, Савадова, Чичкана, Ралко, Макова, Сильваши, Вайсберга, Животкова, Ройтбурда, Кадана и других.

Адрес: ул. Нагорная, 22, Институт автоматики.

Вход свободный.

***

С 6 по 8 ноября в Музее истории Киева пройдет выставка-продажа «Киевская старина». В экспозиции: антикварная керамика, живопись, иконы, одежда XIX века и аксессуары.

До 16 ноября открыта выставка Виктора Лысынюка «За мотивами логіки». Искусственный интеллект, социализация человека, глобальные изменения климата, коррупция — такие темы переосмысливает в своем творчестве художник.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Вход свободный.

***

До 9 ноября в Центре украинской культуры и искусства действует выставка художницы Юлии Левицкой «Бабусі».

С 6 по 21 ноября — выставка живописи Ирины Яресько «Продовження».

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

***

До 14 ноября в Музее современного искусства Украины проходит выставка «Зупинка — Сторіччя. Музейна збірка», посвященная украинским художникам Александру Бурлину, Павлу Мирошниченко и Ивану Тюху.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

***

До 22 ноября в Центре современного искусства М17 можно посетить выставку Data CTRL Centre, посвященную интернет-безопасности. Выставка поделена на три тематические зоны — защита персональных данных, кибербезопасность и постправда.

Адрес: ул. Антоновича, 104.

Вход свободный.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о сокровищах правителя Ольвии царя Инисмея, которые были представлены на выставке старинного золота в Киеве. Тем временем Украина добилась важной победы в деле о возвращении скифского золота.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter