Смерть норкам: в Дании из-за коронавируса убьют миллионы пушистых зверьков

Мутирующий коронавирус стал причиной того, что правительство Дании распорядилось уничтожить всех норок на зверофермах.

Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в канцелярии, передает ТАСС.

«Все норки в Дании должны быть убиты», — отметила чиновница. Фредериксен приняла участие в пресс-конференции в режиме онлайн, поскольку находится на самоизоляции после встречи с министром юстиции Ником Хэккерупом, у которого был обнаружен коронавирус.

По словам премьер-министра, у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Уже зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Фредериксен предупредила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.

Уничтожением норок займутся фермеры, однако помощь им окажут вооружённые силы страны и агентство по чрезвычайным ситуациям. По данным портала Ritzaus Bureau, из-за этого бюджет Дании потеряет 2,3−2,8 миллиарда крон (около 362−441 миллиона долларов). Страна, в которой работает 1139 ферм с 15−17 миллионами норок, является крупнейшим в мире производителем меха этих зверьков.

Ранее ученые назвали животных, которые могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 и быть его разносчиками. Многие рассмотренные млекопитающие потенциально могут быть инфицированы, в том числе домашние кошки, собаки, норки, львы, тигры, а также хорьки и макаки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом с похожей проблемой столкнулись в соседних Нидерландах: вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен заявила, что люди могут заразиться COVID-19 от норок. Тогда же власти стали задумываться об уничтожении пушистиков.

Фото: ТАСС

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