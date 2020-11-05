День ангела Павла: душевные поздравления с именинами

Обладатели имени Павел отмечают именины несколько раз в году. 19 ноября церковь вспоминает святителя Павла Исповедника. А в народе праздник называют Павел Ледостав.

«ФАКТЫ» предлагают красиво поздравить всех Павлов с Днем ангела.

«Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя глупые и ненужные мысли, которые портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлив, Павел!»

С Днем ангела тебя, Павел,

Чтоб не предал, не подставил

Никогда тебя твой друг,

Чтоб не знал ты боли, вьюг,

Чтоб тебе все удавалось,

Чтоб мечты твои сбывались,

Каждый день и каждый час

Пусть все будет в жизни класс.

***

На путь нас праведный поставил,

Свят человек, апостол Павел.

И имя силу нам несет,

От бед закроет и спасет.

И пусть вам, Павел, будет свет,

И в жизни множество побед.

И настроения отличного,

И счастья очень-очень личного.

Павел — сильный и крутой,

Будто мира император,

Но в душе он вот такой: он у нас — сильный оратор,

Тост любой произнесет, и на помощь всем придет!

***

С Днем Ангела! Для Павла счастье

Способно как цветок цвести.

К вершинам добрым и прекрасным

Поможет ангел пусть придти!

Пусть именины вдруг напомнят

Про Павла, он апостол наш.

Мы поздравляем! Все исполнит

Жизнь, что не пожелай сейчас.

Пускай День именин удачи

Тебе незримой принесет,

И ты поймешь — жизнь стала ярче,

И всюду и во всем везет!

Тебя поздравить, Павел, рады

И с восхищением говорим:

С тобою встречи как награда,

Мы все тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью

И не грусти в ночной тиши.

С днем именинным поздравляем,

Желаем счастья от души!

Фото bonnycards.ru

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