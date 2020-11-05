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Общество и люди

День ангела Павла: душевные поздравления с именинами

21:07 18 ноября 2020
С Днем ангела Павла&nbsp;— открытка

Обладатели имени Павел отмечают именины несколько раз в году. 19 ноября церковь вспоминает святителя Павла Исповедника. А в народе праздник называют Павел Ледостав.

«ФАКТЫ» предлагают красиво поздравить всех Павлов с Днем ангела.

«Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя глупые и ненужные мысли, которые портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлив, Павел!»

С Днем ангела тебя, Павел,
Чтоб не предал, не подставил
Никогда тебя твой друг,
Чтоб не знал ты боли, вьюг,
Чтоб тебе все удавалось,
Чтоб мечты твои сбывались,
Каждый день и каждый час
Пусть все будет в жизни класс.

***

На путь нас праведный поставил,
Свят человек, апостол Павел.
И имя силу нам несет,
От бед закроет и спасет.
И пусть вам, Павел, будет свет,
И в жизни множество побед.
И настроения отличного,
И счастья очень-очень личного.

Павел — сильный и крутой,
Будто мира император,
Но в душе он вот такой: он у нас — сильный оратор,
Тост любой произнесет, и на помощь всем придет!

***

С Днем Ангела! Для Павла счастье
Способно как цветок цвести.
К вершинам добрым и прекрасным
Поможет ангел пусть придти!
Пусть именины вдруг напомнят
Про Павла, он апостол наш.
Мы поздравляем! Все исполнит
Жизнь, что не пожелай сейчас.
Пускай День именин удачи
Тебе незримой принесет,
И ты поймешь — жизнь стала ярче,
И всюду и во всем везет!

Тебя поздравить, Павел, рады
И с восхищением говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
С днем именинным поздравляем,
Желаем счастья от души!

Фото bonnycards.ru

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