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Общество и люди

Международный мужской день: поздравления с праздником

23:31 18 ноября 2020
Международный мужской день&nbsp;— открытка

Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день (International Men's Day). Не забудьте поздравить всех знакомых мужчин с праздником комплиментами и душевными открытками, пожелать им всего наилучшего в этот день.

Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.

Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!

***

Международный женский день —
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой —
Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!

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