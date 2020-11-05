Международный мужской день: поздравления с праздником

Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день (International Men's Day). Не забудьте поздравить всех знакомых мужчин с праздником комплиментами и душевными открытками, пожелать им всего наилучшего в этот день.

Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник — День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар

Всегда быть ярким, настоящим.

Пусть не угаснет век пожар

Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя, бед, переживаний.

Тебя, такого сильного,

Отважного, красивого,

Решительного, честного,

Да что скрывать — чудесного,

Я поздравляю искренне,

Всегда любим будь близкими,

И целей добивайся,

Не трусь и не сдавайся!

***

Международный женский день —

Знаком, привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой —

Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,

Заряд получишь на весь год

Любви, тепла и ласки,

То день пройдет, как в сказке!

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