Наталия Орлянская: «Так кости болят последние недели, что буду обсуждать с анестезиологом дозу волшебных пластырей» (часть 33)

«Halloween, конечно же, получился в этом году у #cancer_girl никакой. Мне вот всегда хотелось отпраздновать его с огоньком, да все работа не давала. Ну, а с прошлого года вечеринки, конечно, отпали, — пишет журналистка Наталья Орлянская в „Хрониках cancer girl“ в Facebook, где рассказывает о своей почти двухлетней борьбе с неоперабельным онкозаболеванием. - Так я решила хоть нарядиться по-хеллоуински. Масочки с париками почередовать. В этом году еще совпала 4-я химия с праздничком. Так я приплелась из клиники, отлежалась, а потом-таки пофоткалась. Чуть позже напишу про больницу». «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «Приватбанка»: 5168 7450 1712 4394.

Накануне 4-го сеанса химии Наташа разместила в Facebook пост с зарисовками из своей жизни.

Наташа. Хэллоуин

28.10.2020. Все люди, как люди — дети уходящего лета. А мерзлячка #cancer_girl — в тёплой куртке. Я чего подумала: куртку я не чистила, она вроде не требовала, так это шо — я ношу на ней, возможно, первозданный немутировавший еще ковид???

…Стемнело уже. Стоит, значится, очередь к банкомату. Такая, солидная очередь. И главное, как сговорились — каждый первый тусит возле него так долго, что вспомнилась старая шутка — будто все знают там какие-то мини-игры, один ты слоупок.

Вот остаётся впереди 2 человека: солидный дядька справляется прям со спринтерской скоростью, но, отходя, предупреждает: там света нет. Никто ничего не понял — мы ж видим, экран светится.

Тётя впереди меня пошла разбираться. И вот вижу я, шото идет не так: с ноги на ногу переступает, головой сердито крутит, пыхтит — ну все уже поняли, что это не скоро, но все ж такие в социальной дистанции — не видят, чего у нее там.



Я, как крайняя, реально чую, как растет социальное напряжение у меня за спиной, и правда начинаю чувствовать себя крайней. А тётка тем временем выуживает из многочисленных карманов после некоторых изысканий… зажигалку. И пытается ею туда, вглубь банкомата, светить.

Вот тут уже остаётся немного до социального взрыва, я осторожно нарушаю бл.. дистанцию и заглядываю.

Оказывается, не подсвечены кнопки, которые клавиатура. Я тётке говорю: телефоном удобнее. Та такая: шо? Я даже успела проглотить последнее слово, прежде, чем сказать: ФОНАРИК НА ТЕЛЕФОНЕ ВКЛЮЧИ… ТЕ!

В общем, с фонариком пошло быстрее))

…Иду еще при свете через двор насквозь — по земле, между деревьев. С костылем, шустро довольно уже наловчилась (когда не сильно бобо), вдруг сзади мужской голос — такой приятный, да с эдакой нежной заботой в тоне. Меня только 2 человека так окликают. А тут: «Ну, куда ты мчишься? Ты же не опаздываешь. Аккуратнее, под ноги смотри внимательно!»



Шо за фигня, думаю, притормаживаю: через пару секунд мимо резвой рысью проскакивает ребёнок годиков 6-ти, а следом, в паре метров — симпатичный папаша рочкив 30-ти. Он так и не понял, чего эта тётка с костылем отстала и зафырчала, чтоб не заржать.

…Сижу на лавочке, пью кофий. В поле слышимости ушлый чувак около 35-ти активно втюхивает паре (примерно 120 лет на двоих) такой себе хорошо поживший и послуживший минивен Фольксваген.

Продавец прям соловьем: вот тут подтянуть, там заменить, здесь поменять — зверь будет! А я думаю: вот чё этот мужик будет с этой машиной делать — отлично понимаю, а чего эти деда с бабой — никак.



И еще понимаю, что покупатели вопше не в теме, хоть бы позвали кого для консультаций. Ну, их дело, зрештою.

Иду мимо них, как раз мужик предлагает прокатиться, тест-драйв, все дела. Мой длинный язык не всегда удаётся вовремя придержать, тихонько ляпаю: и краш-тестик еще можно…

Пара не услышала, зато продавец так глянул, будто готов мне краш-тест моим же костылем устроить.

…Каждый день #котбаста повторяет один и тот же ритуал — садится под дверь, когда кто-то собирается выйти.

Нет, ему не хочется на улицу. Максимум, на что он способен — красиво прогалопировать по коридору, сопровождаемый нервическими криками мамы, а потом и ею самой.

Но: если ты подходишь к двери и метко пуляешь в сторону кухни или комнаты вкусняшку, Баста несётся за ней — и путь свободен.

Есть еще один способ: кто-то один с кухни или комнаты манит котика вкусным, тогда котик изображает анекдот про разорваться на умных и красивых — и ВСЕГДА выбирает красивых. Ломится то есть за вкусняхой, начисто отметая тот факт, что свой деликатес он все равно получит. А может, он просто практичный. Коридор же тоже никуда не денется. То есть между неведомым и едой побеждает еда.

…Кто не искал крупного длиннолапого кота в однокомнатной квартире, тот не поймёт. Я сегодня искала, облазила все нычки, даже придумала пару новых. Не нашла. Возник сам. Через час. Где был — загадка. Вид непроницаемый. Поганец.

А еще мне в пятницу ехать на 4-ю химию и сегодня сообщили, что назначили еще укол для костей. Так что мне не хватало 9 тысяч с хвостом, а теперь резко стало 22 с хвостом… Буду благодарна за любую помощь, вы это знаете. Можно, конечно, пропустить укол, но не хочу — так кости болят последние недели, что буду обсуждать с анестезиологом дозу волшебных пластырей. А пока приходится еще догоняться уколами…

264

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter