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Общество и люди

Ящик мандаринов продали за 10 тысяч долларов

16:56 5 ноября 2020
Ящик с мандаринами

На аукционе в Японии 20-килограммовый ящик с мандаринами продали за 9600 долларов. Как сообщает CNN, в ящике было 100 цитрусовых фруктов, которые в Стране восходящего солнца называют микан.

Мандарины сорта сацима выращивают в префектуре Эхиме. Причем занимаются этим делом не более ста местных фермеров.

Эти крупные мандарины отличаются отличным вкусом и ароматом. Они особо ценятся гурманами.

Обычно цена на них в среднем составляет 75 долларов за десять килограммов.

Фото JA Nishiuwa/CNN

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