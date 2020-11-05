28.21 / 28.47 33.11 / 33.52
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Во Львове уничтожили мурал в память о Екатерине Гандзюк, потому что он был на "заборе государственного значения"

22:18 5 ноября 2020
львов гандзюк

Во Львове уничтожили мурал в память о херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Случилось это во вторую годовщину смерти Гандзюк. Видео, как люди с лопатами проводили зачистку мурала вечером 4 ноября, опубликовала активистка Мелания Подоляк.

Находился мурал на заборе на улице Замковой и представлял собой портрет Гандзюк и ее знаменитую цитату. Как рассказала Подоляк, в этом месте собирались все, кто знал Гандзюк, сюда приносили цветы и лампадки. «Как вы могли… Только вчера была годовщина. Там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!» — возмущается активистка.

Покрытие, на котором было изображение, грубо зачистили лопатами. Команда, выполнявшая работы по «благоустройству», заявила, что подобный мурал не допустим на заборе, ограждающем государственное учреждение — академию МВД.

Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне. 4 ноября 2018 года пострадавшая скончалась в Киевском медцентре, не восстановившись после тяжелых ожогов.

Фото Настя Йонка/Facebook

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Желтые листья на дереве

До 12 ноября будет сухо и тепло, потом придут морозы: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Степанов Максим

В Минздраве назвали сроки введения "карантина выходного дня"

Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер