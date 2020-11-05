Во Львове уничтожили мурал в память о Екатерине Гандзюк, потому что он был на "заборе государственного значения"

Во Львове уничтожили мурал в память о херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Случилось это во вторую годовщину смерти Гандзюк. Видео, как люди с лопатами проводили зачистку мурала вечером 4 ноября, опубликовала активистка Мелания Подоляк.

Находился мурал на заборе на улице Замковой и представлял собой портрет Гандзюк и ее знаменитую цитату. Как рассказала Подоляк, в этом месте собирались все, кто знал Гандзюк, сюда приносили цветы и лампадки. «Как вы могли… Только вчера была годовщина. Там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!» — возмущается активистка.

Покрытие, на котором было изображение, грубо зачистили лопатами. Команда, выполнявшая работы по «благоустройству», заявила, что подобный мурал не допустим на заборе, ограждающем государственное учреждение — академию МВД.

Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне. 4 ноября 2018 года пострадавшая скончалась в Киевском медцентре, не восстановившись после тяжелых ожогов.

Фото Настя Йонка/Facebook

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