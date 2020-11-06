Менял диету три раза в месяц: мужчина рассказал, как смог сбросить 50 кг меньше, чем за год

Сбросить лишние килограммы мечтают не только известные женщины, но и «обычные» мужчины, желающие вести образ жизни не хуже, чем у «элиты».

Именно таким стал индиец Рибшах Дхедла, который смог похудеть на 50 килограммов за 11 месяцев, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Times of India.

Секретом своего преображения житель Индии называет смену диеты 3 раза в месяц.

Поводом для изменения в мышлении мужчины стал его переезд в Великобританию.

«Я обратил внимание, что здесь модно заниматься фитнесом и хорошо выглядеть. Кроме того, на стройных людях всегда прекрасно смотрится практически любая одежда, чего не скажешь о толстяках», — рассказывает мужчина.

В конце 2018 года Дхедла вернулся в Индию и обратился за помощью к диетологу. Специалист помогает индийцу менять рацион каждые десять дней, в зависимости от того, как его организм реагирует на диету и упражнения. Он ест каждые полтора-два часа и старается выбирать здоровую пищу. Его меню варьируется, но в целом индиец ест овощные блюда и дробленую пшеницу, а в качестве перекуса использует фрукты и орехи. Из напитков мужчина предпочитает теплую воду со специями и зеленый чай.

«Мое тело привыкло к такой дисциплинированной диете настолько, что каждый раз, когда я пытался съесть что-то неположенное или ел фастфуд, у меня был синдром раздраженной толстой кишки. Может быть, таким образом мое тело пыталось сказать мне, что я ем что-то неправильное», — рассказал он.

Дхедла начал тренироваться в спортзале только после того, как похудел до 100 килограммов. Он сочетает силовые и высокоинтенсивные тренировки.

«Важнее всего соблюдать дисциплину. Это работает как магия. Второй секрет фитнеса — вода. Я пью по меньшей мере пять литров воды каждый день. Она вымывает токсины, и метаболизм становится эффективнее», — сообщил он.

В результате за 11 месяцев мужчине удалось сбросить более 50 килограммов. «Хотя диета оказалась очень успешной для меня, за это пришлось платить. Я сознательно принял решение перестать общаться с друзьями — любителями вечеринок. Но мне повезло, что у меня есть несколько действительно близких друзей, которые поддерживают меня», — подчеркнул индиец.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как смог похудеть на 100 кг известный продюсер Максим Фадеев.

Фото: TOI Health & Fitness

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter