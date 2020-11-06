"Надень трусы": модель раскритиковали за обилие пикантных фото в "откровенных" стрингах

Желание похвастаться своими прелестями присуще многим женщинам и девушкам, которых Бог и природа не обидели красивым телом.

Не стала исключением из этого ряда и известная в Британии модель и блогерша Анлела Сагра, которая любит делиться в Сети своими откроенными и пикантными снимками, пишет сайт канала РенТВ со ссылкой на Daily Star.

Обычно девушка любит позировать для фотографов с распущенными волосами в бикини, плавки которых выполнены в форме стрингов.

Практически всегда ее снимки вызывают восторг и восхищение у фолловеров, а также массу комплиментов и предложение руки и сердца, или же просто приглашение встретиться для «приятного времяпрепровождения».

Но на днях у Анлелы что-то пошло не так: она традиционно позировала в собственном доме, стоя спиной к камере, в бикини коричневого цвета. Из украшений на модели были очки и несколько украшений — часы, браслеты и серьги-кольца.

Публикация знаменитости набрала 178 тысяч лайков, но среди них было и немало негативных комментов, авторы которых заявляли, что Сагра утомила их вульгарными снимками.

«Можешь ты, наконец, надеть трусы вместо этих полосок?», «Я уже устал от твоих голых снимков», «Ты вообще носишь одежду?», «Красивая, но надоело, что ты демонстрируешь тело», — писали фанаты.

Почитав злобные отзывы, девушка сначала расстроилась, но потом психолог, к которому она обратилась, сказал, что это, скорее всего, происки недоброжелателей и конкурентов, завидующей ее славе — «если не нравится, пусть не смотрят».

Поэтому Анлела Сагра успокоилась и пообещала поклонникам, что не перестанет радовать их новыми фотосессиями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что показывать свое тело любят не только британские модели, но и учительницы английского языка в Днепре. При этом отзывы на их поступки остаются весьма позитивными.

Фото: instagram.com/anllela_sagra/

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