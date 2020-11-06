Песик привел большую собаку разобраться с котом-обидчиком – видео насмешило сеть

Сеть насмешило видео противостояния четырехмесячного песика породы кавапу по кличке Луи с уверенным в себе семилетним котом Марвином. На видео, опубликованное Daily Mail, Луи пытается пройти в ванную, но Марвин, не уступающий щенку размером, не пускает его, ударяя лапами с выпущенными когтями по голове.

Обиженный скулящий Луи быстро понимает, что шансов победить агрессивного кота у него нет и отступает с поля боя. Однако, он не сдается и через пару секунд приводит с собой подкрепление — крупную годовалую собаку Лилу. При виде нее Марвин сразу же запрыгивает повыше и пытается спрятаться в раковине. А довольный Луи следует в нужном ему направлении в сопровождении «телохранителя».

Хозяйка за кадром говорит коту: «О, да. Он привел с собой тяжелую артиллерию, и ты убегаешь!».

Видео было записано в Нью-Йорке.

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