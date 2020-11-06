28.09 / 28.35 33.07 / 33.50
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Актриса Снежана Егорова объявила о смерти Украины

14:31 6 ноября 2020
егорова

Актриса и телеведущая Снежана Егорова опубликовала в соцсетях картинку, утверждающую о кончине Украины в 2014 году. Причиной смерти страны Егорова называет независимость 1991 года.

После публикации Егоровой посоветовали не сидеть «в склепе» и не страдать украинофобией, а переселиться в любую страну по своему выбору. Совет, судя по всему, Снежане не понравился. Егорова призвала не комментировать ее посты в Facebook.

«Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно отсталых прошу не беспокоить… Я не дипломированный врач и не могу помочь Вам излечиться», — заявила она.

Напомним, ранее Егорова назвала защитников Украины «рагулями» и «селюками» с суицидальными наклонностями и сравнила их с наркоманами.

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Лесь Подервянский

Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Владимир Путин

Путин уйдет в отставку в январе 2021 года из-за болезни – западные СМИ

егорова

Актриса Снежана Егорова объявила о смерти Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер