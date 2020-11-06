Актриса Снежана Егорова объявила о смерти Украины

Актриса и телеведущая Снежана Егорова опубликовала в соцсетях картинку, утверждающую о кончине Украины в 2014 году. Причиной смерти страны Егорова называет независимость 1991 года.

После публикации Егоровой посоветовали не сидеть «в склепе» и не страдать украинофобией, а переселиться в любую страну по своему выбору. Совет, судя по всему, Снежане не понравился. Егорова призвала не комментировать ее посты в Facebook.

«Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно отсталых прошу не беспокоить… Я не дипломированный врач и не могу помочь Вам излечиться», — заявила она.

Напомним, ранее Егорова назвала защитников Украины «рагулями» и «селюками» с суицидальными наклонностями и сравнила их с наркоманами.

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