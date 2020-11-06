"Потому что христианка": учительница отказывается носить маску в школе, несмотря на штраф в 17 тысяч гривен

В Вараше (город-спутник Ровенской АЭС) возник скандал вокруг отказа учительницы городского лицея № 1 Жанны Тетеновой носить защитные средства во время образовательного процесса. Как сообщает ресурс Viche, повлиять на педагога с 20-летним стажем не смогло даже решение городского суда, обязавшего ее заплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил карантина.

«Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть — это смерть», — заявила она в суде.

На ситуацию отреагировали в Варашском городском управлении образования — там решили, что женщина обязана соблюдать нормы закона о средствах защиты.

Напомним, в соответствии с карантинным зонированием, в Вараше с понедельника, 9 ноября, будет действовать «оранжевый» уровень опасности, поэтому учителя, кроме защитных масок, должны использовать еще и пластиковые щитки.

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