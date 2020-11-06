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Общество и люди

Работника бердянского морга, обокравшего покойницу, «наказали» общественными работами

16:33 6 ноября 2020
Серьги

В Бердянском морге работник снял с трупа женщины золотые сережки. Об этом сообщает «Бердянск 24».

Работник Бердянского отделения «Запорожского областного бюро — медицинской экспертизы» два месяца назад присвоил ювелирные изделия покойной женщины, которая находилась в морге. Он располагал свободным доступом к помещению и снял с тела золотые сережки. Их стоимость составляет 3 500 грн. Затем злоумышленник сдал золото в ломбард.

Однако план не сработал, так как родственники покойной обратились к правоохранителям. Полиция выяснила причину исчезновения сережек.

На суде обвиняемый заявил, что деньги ему требовались для лечения ребенка. Мужчину приговорили к 80 часам общественных работ.

Ранее в Херсонской области банальная кража 200 гривень привела к летальному исходу.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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