Работника бердянского морга, обокравшего покойницу, «наказали» общественными работами
В Бердянском морге работник снял с трупа женщины золотые сережки. Об этом сообщает «Бердянск 24».
Работник Бердянского отделения «Запорожского областного бюро — медицинской экспертизы» два месяца назад присвоил ювелирные изделия покойной женщины, которая находилась в морге. Он располагал свободным доступом к помещению и снял с тела золотые сережки. Их стоимость составляет 3 500 грн. Затем злоумышленник сдал золото в ломбард.
Однако план не сработал, так как родственники покойной обратились к правоохранителям. Полиция выяснила причину исчезновения сережек.
На суде обвиняемый заявил, что деньги ему требовались для лечения ребенка. Мужчину приговорили к 80 часам общественных работ.
Ранее в Херсонской области банальная кража 200 гривень привела к летальному исходу.
Иллюстративное фото: pixabay.com151
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