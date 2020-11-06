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Общество и люди

Вокруг профессора университета в Днепре разгорелся скандал из-за отказа преподавать на украинском языке

17:47 6 ноября 2020
Профессор Громов

В Национальном университете «Днепровская политехника» у профессора Валерия Громова произошел конфликт со студенткой из-за отказа преподавать в государственном вузе на украинском языке. Об этом сообщает «Вголос».

Когда студентка во время пары попросила профессора вести занятия на украинском, преподаватель заявил: «Два языка — одна нация, один — руина, а не Украина».

Об инциденте в Facebook-сообществе Батьки SOS сообщил отец студентки.

«Моя дочь учится в Национальном техническом университете „Днепровская политехника“. Возникла такая проблема: преподаватель предмета „Ценностные компетенции специалиста“ (кафедра философии) профессор Громов В.Е. наотрез отказался преподавать на украинском языке», — написал он.

Отец студентки приводит такой диалог дочери с Громовым.

Преподаватель: «Предмет — философия и его специфика».

Студентка: «Можна українською, будь ласка?«

Преподаватель: «Нет, я читаю по русски».

Студентка: «Відповідно до закону, ви можете викладати українською, ви повинні».

Преподаватель: «Если вас не устраивает, пишите на меня жалобу».

Студентка: «Добре».

Преподаватель: «Два языка — одна нация, один — руина, а не Украина».

По словам автора поста его дочь написала жалобу ректору, и на следующий день пришла комиссия.

Четверо студентов выступили в поддержку русского языка. Девушку поддержал только один одногруппник. Остальные промолчали.

«Прошел месяц, а решения еще нет. Единственное известно, что его отстранили от преподавания», — написал отец студентки.

Запись разговора собрала почти тысячу комментариев, вот некоторые из них:
Фото с сайта университета

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