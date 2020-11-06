Квит и его диссертация: ученые обнаружили признаки мошенничества в работе руководителя НАОКВО

Анализ диссертации руководителя НАОКВО, который поэтапно проводит группа украинских ученых под руководством Василия Садового, указывает на признаки мошенничества и фальсификации со стороны Сергея Квита. Об этом говорится в серии публикаций, которые доступны на портале обличителей плагиата «Антиплагиат», пишет depo.ua.

В выводах по диссертации Квита указывается ряд нарушений. И, в частности, утверждается, что под видом научной диссертации, глава Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) самом деле защитил единоличную монографию.

Указывается, что докторская диссертация Квита на тему: «Дмитрий Донцов и „Литературно-научный вестник“ („Вестник“) на фоне развития украинской литературы и журналистики 20−30-х годов. Идеологические, эстетические и организационные принципы» была защищена им 19 декабря 2000 года, на заседании диссертационного совета Д 26.001.34 при Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко.

«Она имеет значительно меньший объем, чем предусмотрено квалификационными требованиями к докторским диссертациям по филологическим наукам указанного направления исследований. А монография, подготовленная по теме докторской диссертации, не соответствует ряду требований к научным изданиям такого уровня», — говорится в материале depo.ua.

Также в материале отмечается, что Квитом были нарушены нормативные и квалификационные требования при назначении официальных оппонентов докторской диссертации: «Вместо трех докторов филологических наук по направлению исследований диссертанта Квиту оппонировали два доктора филологических наук и один доктор исторических наук».

Ученые, которые анализировали работу главы НАОКВО, отмечают, что Квит не раскрыл актуальность темы исследования, также отсутствует связь с научными программами, не определен и не сформулирован объект и предмет исследования.

«Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, не предложены, не разработаны и не обоснованы теоретические положения и методологические основы, что обусловило неопределенность содержания элементов научной новизны. А следовательно, не приведена их сопоставимость с результатами исследований других ученых и не обоснована значимость достижений диссертанта для развития такой отрасли науки, как журналистика, не разработана авторская концепция и не приведен и не обоснован комплекс теоретических подходов для ее формирования, что сделало невозможным, соответственно, раскрытие соискателем теоретической, методологической и методической ценности и практической значимости собственных результатов», — отметили ученые, проводившие анализ работы.

В материале depo.ua отмечается, что дальнейшие выводы относительно диссертации Квита и в далее будут публиковаться на портале «Антиплагиат» по мере анализа его работы.

«Квит С. М. в 2001 году, как известно из информативных источников, защитил докторскую диссертацию в Украинском свободном университете (Мюнхен). Высокая степень вероятности того, что защита эта есть повтор защиты текста его докторской или кандидатской диссертации, или их фрагментов, которые были поданы им для получения степени PhD. Тема и другие характеристики этой работы пока нам неизвестны, однако ответ на запрос получен, работу проанализируем. Маловероятно и то, что Квит С. прошел нострификацию этой степени, так как в 2015 году нострификация проводилась в соответствии с теми нормативно-правовыми документами Украины, которые действовали в области аттестации научных кадров высшей квалификации на момент защиты диссертации на соискание доктора философии (PhD)», — считает Василий Садовой.

Иллюстративное фото Pixabay

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