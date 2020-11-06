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Общество и люди

Поклонники не смогут проститься со Жванецким, — директор сатирика

18:01 6 ноября 2020
Поклонники не смогут проститься со Жванецким,&nbsp;— директор сатирика

Родные отказались от церемонии прощания с писателем Михаилом Жванецким, скончавшимся 6 ноября на 87-м году жизни. По словам представителя знаменитости Олега Сташкевича, решение связано с пандемией коронавируса.

«Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — цитирует Сташкевича Интерфакс.

Дата и место похорон писателя еще не определены.

Напомним, в апреле Жванецкий дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал о собственном «карантинном» опыте в Одессе, пережившей эпидемию холеры.

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