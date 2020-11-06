28.09 / 28.36 33.09 / 33.52
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В связи со смертью Жванецкого в Одессе на один день приспустят флаги

18:41 6 ноября 2020
Михаил Жванецкий

В связи со смертью известного писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого 7 ноября в Одессе объявлен днем траура. Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.

В память о выдающемся одессите, прославившем город на весь мир, почетном гражданине Одессы, президенте Всемирного клуба одесситов Михаиле Жванецком на зданиях будут приспущены флаги.

Городские власти выразили глубокие соболезнования родным и близким сатирика. «Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах почитателей его уникального таланта», — отметили в мэрии. Также в мэрии заявили, что в Одессе будет установлен памятник Жванецкому — на бульваре, носящем его имя.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1999 году сатирик был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012-м — России. Он практически до последнего старался вести свою программу на ТВ, гастролировал, общался с публикой.

В январе 2020 года стало известно, что писателя срочно госпитализировали в Москве. Российские СМИ тогда сообщали, якобы у народного артиста онкологическое заболевание. у Жванецкого выявили перед Новым годом, но он не стал сразу ложиться на лечение, предпочел провести время с родными в любимой Одессе.

В интервью «ФАКТАМ» он сравнивал пандемию коронавируса со вспышкой холеры, которая имела место полвека назад в Одессе. Жванецкий говорил, что строго соблюдает карантин и сидит дома. И высказывал надежду, что мир сможет побороть вирус и вернуться к прежней жизни.

Церемонии прощания с Михаилом Жванецким в Москве не планируется. «Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — сообщил представитель писателя Олега Сташкевича.

Также он уточнил, что дата и место похорон пока не определены.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маска

Для украинцев ввели штрафы за отсутствие маски

Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Лесь Подервянский

Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво показал Машу Ефросинину без макияжа: мнения поклонников разошлись

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер