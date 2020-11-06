В связи со смертью Жванецкого в Одессе на один день приспустят флаги

В связи со смертью известного писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого 7 ноября в Одессе объявлен днем траура. Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.

В память о выдающемся одессите, прославившем город на весь мир, почетном гражданине Одессы, президенте Всемирного клуба одесситов Михаиле Жванецком на зданиях будут приспущены флаги.

Городские власти выразили глубокие соболезнования родным и близким сатирика. «Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах почитателей его уникального таланта», — отметили в мэрии. Также в мэрии заявили, что в Одессе будет установлен памятник Жванецкому — на бульваре, носящем его имя.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1999 году сатирик был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012-м — России. Он практически до последнего старался вести свою программу на ТВ, гастролировал, общался с публикой.

В январе 2020 года стало известно, что писателя срочно госпитализировали в Москве. Российские СМИ тогда сообщали, якобы у народного артиста онкологическое заболевание. у Жванецкого выявили перед Новым годом, но он не стал сразу ложиться на лечение, предпочел провести время с родными в любимой Одессе.

В интервью «ФАКТАМ» он сравнивал пандемию коронавируса со вспышкой холеры, которая имела место полвека назад в Одессе. Жванецкий говорил, что строго соблюдает карантин и сидит дома. И высказывал надежду, что мир сможет побороть вирус и вернуться к прежней жизни.

Церемонии прощания с Михаилом Жванецким в Москве не планируется. «Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — сообщил представитель писателя Олега Сташкевича.

Также он уточнил, что дата и место похорон пока не определены.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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