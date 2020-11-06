"Рассказывал всем, что я бухал с самим Жванецким": Фоззи поделился воспоминанием о памятной встрече с сатириком

После откровений российских знаменитостей об их знакомстве з Михаилом Жванецким свою историю рассказал украинский исполнитель FOZZY (Александр Сидоренко), который также признался, что недавно переболел коронавирусом вслед за своим коллегой по группе ТНМК Фаготом.

По его словам, памятная встреча произошла после одного из Дней Одессы, когда мэрия устроила массовый фуршет в зале под морвокзалом.

В какой-то момент музыкант пошел гулять по залу и увидел Жванецкого, который с кем-то разговаривал, немного отставив руку с бокалом.

«Я воспользовался моментом, тихонько чокнулся с ним (с бокалом) и пошел рассказывать всем, что бухал с самим Жванецким», — рассказал Александр в Facebook.

Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни в Москве 6 ноября. Похоронить сатирика решено в Москве, в то время как в Одессе решили объявить день траура.

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