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Общество и люди

14 сыночков и лапочка-дочка: женщина родила девочку только с пятнадцатой попытки

5:11 7 ноября 2020
Семья Швандотов

Многие супружеские пары полагают, что рассчитывать на заботу в старости смогут только от дочерей, поэтому рождение девочки — долгожданное событие в жизни не только украинских селебритиз, но и «рядовых» американских граждан.

Особенно в том случае, если в семье уже есть 14 сыновей, пишет сайт телеканала Fox.

Возможно, именно в этом секрет радости, которую испытало семейство Швандт в штате Мичиган при появлении ребенка женского пола.

Сообщается, что Кэтери Швандт смогла родить дочь только в 45 лет. До этого пара прожила вместе почти три десятилетия, и дом постепенно наполнился мальчиками.

«Этот год запомнился по многим причинам по многим причинам, но Мэгги — величайший подарок, который мы могли себе представить», — пояснил Джей Швандт.

Швандты стали завсегдатаями телепрограмм и постоянно мелькают в новостях, и теперь к ним снова приковано повышенное внимание.

Как сообщают местные СМИ, их старший сын, 28-летний Тайлер Шванд, даже не представлял, что у родителей спустя столько времени появится девочка. Он добавил, что в сельском доме семьи едва ли найдется что-нибудь розовое.

«Я даже не знаю, есть ли у моей мамы какая-нибудь розовая одежда или что-нибудь в этом роде», — пояснил Тайлер, который проживает неподалеку от фермы родителей.

Ранее стало известно, что в США жители штата Калифорния решили усыновить сразу семерых детей, родители которых погибли в автокатастрофе. Авария произошла в мае 2018 года, и сирот могли разлучить друг с другом. Пара из Калифорнии узнали о трагедии из новостей и решили приютить несчастных — при этом у супругов уже есть пятеро взрослых детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о чувствах, которые испытал от рождения дочери 52-летний звезда Instagram Джанлука Вакки, известный как «танцующий милилонер»: мужчина с размахом встретил жену из роддома, декорировав в розовое все имение, и нарядив даже собак в розовые косынки.

Фото: fox8.com

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