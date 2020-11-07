Вопрос наказания детей разделил британцев: Шотландия ввела "запрет на шлепки", Англия и не собирается

В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий физическое наказание детей в возрасте до 16 лет. Закон был одобрен парламентом в 2019 году.

До этого родителям и опекунам в Шотландии разрешалось применять «дисциплинарное наказание» только в случае его соразмерности. Теперь же эту формулировку отменили, констатирует DW.

Шотландия стала 57 страной в мире, запретившей телесные наказания детей, а первой была Швеция, где такой закон действует с 1979 года.

C 2022 года аналогичные законодательные нормы могут вступить в Уэльсе, который также входит в состав Соединенного Королевства. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать даже не планируют.

Напомним, в Украине телесные наказания детей нередко завершаются даже их смертью.

Фото osvitanova.com.ua/

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter