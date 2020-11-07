Жителям Закарпатья задали вопрос об Украине: результаты впечатляют

Более половины жителей Закарпатья видят свой регион только в составе Украины, а 26% считают приемлемой контрабанду. Такие результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», представили на форуме «Re: Open Zakarpattia».

«На Закарпатье люди лучше оценивают ситуацию в регионе, чем по Украине в целом — 49% считают ее благополучной. Люди считают, что улучшились дела в государстве только в двух сферах — доступности новых технологий и безвизе» — цитирует Укринформ политического аналитика Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Андрея Сухарину.

Он также отметил, что 37% опрошенных закарпатцев заявили о желании получить больших полномочий в составе Украины, а 26% заявили о приемлемости контрабанды.

Что касается языка обучения в школах, то за украинский высказались 50% опрошенных граждан, а 30% опрошенных заявила о необходимости обучения на языке нацменьшинств учащихся младших классов.

Исследование проводилось с 24 августа по 10 сентября 2020 года, в нем приняла участие тысяча респондентов, из которых половина из числа репрезентативной выборки жителей области (6 городов и 15 сел) и 500 представителей нацменьшинств (из венгерской, румынской, цыганской и словацкой громад Закарпатья). Погрешность опроса — 4,4%.

Напомним, в начале ноября жители одного из сел на Закарпатье попытались «отбить» задержанных пограничниками табачных контрабандистов. Они блокировали здание, куда привели пойманных нарушителей и требовали немедленно отпустить их близких.

Фото zik.ua/

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