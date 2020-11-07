"Ребячился он с нами не по-детски": Шнуров написал стих на смерть Жванецкого
Известный российский музыкант Сергей Шнуров, оперативно реагирующий на все знаковые события в обществе, написал стихотворение, посвященное Михаилу Жванецкому.
Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нем и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, —
Мол с ним ушла огромная эпоха…
А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то.
Напомним, российский писатель-сатирик Виктор Шендерович назвал коллегу по цеху Михаила Жванецкого гением, великолепно исполнившим свое предназначение. А президент Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением: «Ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут».186
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