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Общество и люди

Сладкая парочка: Богдана с Собчак засекли в турецком ресторане

20:30 7 ноября 2020
Собчак и Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который любит отдыхать за границей, в ресторане Стамбула оказался за одним столом с российской телеведущей Ксенией Собчак.

Фото опубликовано в Instagram ресторана Seven Hills.

«Сегодня у нас был специальный гость: спасибо Ксении Собчак за посещение», — подпись под фото.

Недавно Богдан попал в кадр на одной из киевский улиц в компании с бизнесменом Андреем Вавришем.

Напомним, Богдан покинул пост главы президентского Офиса в феврале 2020 года. Позже бывший соратник обвинил Зеленского в «швырянии страны в хаос» и превращении власти в «посмешище». Богдан также заявил, что ему страшно за Зеленского.

Фото instagram/sevenhillsrestaurant

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