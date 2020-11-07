Сладкая парочка: Богдана с Собчак засекли в турецком ресторане
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который любит отдыхать за границей, в ресторане Стамбула оказался за одним столом с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Фото опубликовано в Instagram ресторана Seven Hills.
«Сегодня у нас был специальный гость: спасибо Ксении Собчак за посещение», — подпись под фото.
Недавно Богдан попал в кадр на одной из киевский улиц в компании с бизнесменом Андреем Вавришем.
Напомним, Богдан покинул пост главы президентского Офиса в феврале 2020 года. Позже бывший соратник обвинил Зеленского в «швырянии страны в хаос» и превращении власти в «посмешище». Богдан также заявил, что ему страшно за Зеленского.
Фото instagram/sevenhillsrestaurant62
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