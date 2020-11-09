Кнутом и пряником: как 400 лет назад гетман Сагайдачный спас православную Киевскую митрополию

Даже сейчас, после 29 лет независимости Украины, остаются малоизвестными для широкой аудитории очень важные события, которым посвящена выставка «Володимирова спадщина: Київська православна митрополiя у калейдоскопi української iсторiї XVII-XVIII столiть», открывшаяся в Национальном музее истории Украины. Речь идет о спасении ровно 400 лет назад православной Киевской митрополии. В начале XVII века возникла реальная угроза того, что она исчезнет. Причиной стала Берестейская уния 1596 года, провозгласившая создание греко-католической церкви. Ее всячески поддерживало правительство Речи Посполитой, в состав которой входили украинские земли. В последующие после унии годы становилось все меньше высших руководителей православной церкви — они попросту умирали ввиду почтенного возраста. А их должности оставались незанятыми — некому было провести церемонии рукоположения православных митрополита и епископов. К 1620 году оставался лишь один православный епископ (Львовский и Галицкий). Ситуацию спас гетман Петр Конашевич-Сагайдачный (памятник ему сейчас стоит в Киеве, в сквере на Контрактовой площади). В то время Иерусалимский патриарх Теофан III по поручению Вселенского патриарха находился в Москве — приехал туда, чтобы возвести в сан патриарха Московского Федора Никитовича Романова (отца царя Михаила Федоровича).

— Гетман Сагайдачный сумел, скажем так, убедить Теофана III на обратном пути в Иерусалим заехать в Киев и провести церемонию рукоположения православных митрополита Киевского и шести епископов, — рассказал «ФАКТАМ» на церемонии открытия один из кураторов выставки Максим Яременко. — Так была возрождена православная Киевская митрополия. Митрополитом стал игумен Киево-Михайловского Златоверхого монастыря Иова Борецкий. Власти Речи Посполитой были против возрождения православной митрополии, не признали ее, по некоторым сведениям, готовили арест патриарха Теофана III по ложному обвинению в шпионаже в пользу Османской империи. Так что он, скорее всего, не очень-то хотел заниматься делами Киевской митрополии, но Сагайдачный дал понять, что если патриарх не посвятит митрополита и епископов, то гетман не сможет гарантировать безопасный проезд патриарха через украинские земли.

Иерусалимский патриарх Теофан III добрался к границам Османской империи под охраной казаков во главе с Петром Сагайдачным

Теофан III согласился выполнить настойчивую просьбу Сагайдачного. Церемония рукоположения митрополита прошла, скорее всего, в Богоявленском соборе на Подоле.

Максим Яременко: «Церемония рукоположения митрополита прошла, скорее всего, в Богоявленском соборе на Подоле»

На выставке представлена копия панорамы Киева, нарисованной в XVII веке голландцем Абрахамом ван Вестерфельдом, на которой видно этот собор.

Панорама Киева, XVIII век. Богоявленский собор в нижней части города в центре (с коричневыми куполами)

Мы также демонстрируем один из предметов церковной утвари с подписью Теофана III и серебряный с позолотой крест, подаренный гетманом Сагайдачным Богоявленскому собору. На выставке большое количество православных реликвий XI—XVIII вв. еков.

Крест, подаренный гетманом Сагайдачным Богоявленскому собору

Полумесяц на обложке этой книги - символ непорочного зачатия

Заметим, что Речь Посполитая признала возрождение православной Киевской митрополии только через 13 лет после визита Теофана III в Киев. А в 1686 году из-за предательства гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича Киевская митрополия попала в кабалу к Московскому патриархату. Только в 2018 году во многом благодаря президенту Украины Петру Порошенко Киевская митрополия вновь, как повелось со времен князя Владимира Крестителя, стала подчиняться Константинопольскому патриархату, а Православная церковь Украины получила автокефалию.

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