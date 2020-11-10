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Общество и люди

"Наш парень": симпатичный бульдог стал мэром небольшого городка в США

4:17 10 ноября 2020
Уилбур Бист

Пока в США многие избиратели обсуждают результаты президентских выборов, в городке Рэббит-Хэш в штате Кентукки решили не затягивать с объявлением имени нового мэра города — им стал Уилбур Бист.

Впрочем, некоторые жители справедливо отмечают, что, возможно, для него больше подойдет слово «кличка», ведь у «высокопоставленного чиновника» четыре лапы и хвост, пишет huffpost.com.

Оказывается, «слегка разочаровавшиеся» в политиках жители населенного пункта считают, что собака на должности мэра — идеальный кандидат, который не только не ворует общественные средства, но и надежно защищает их от посягательств злоумышленников. Поэтому Уилбура все ласкового называют «наш парень» или «красавчик» и охотно угощают собачьими лакомствами.

Практика выбора домашних любимцев на такие серьёзные должности — не новинка. В Рэббит-Хэш пушистые выборы проходят с 1990 года, а каждый житель городка вместе с голосом делает донат на сумму в доллар.

Затем собранные средства идут на благоустройство исторического района города, где расположены здания XIX века.

Конечно, у «мэра» есть и ряд заместителей, которые занимаются реальным самоуправлением, но такие «выборы» становится своеобразной «визитной карточкой» города, которая привлекает немало туристов.

В состязаниях за должность мэра Уилбур Бист обошел других мохнатых кандидатов с результатом в 13,1 тысячи голосов из 22 тысяч возможных.

Среди претендентов на должность также были бигль Джэк и золотой ретривер Поппи — ребята тоже постарались и заняли почётные второе и третье места.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что животные могут быть не только домашними любимцами, но и весьма высокооплачиваемыми звездами Instagram.

Фото: huffpost.com

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