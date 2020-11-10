Иммунолог рассказал, как не заразиться коронавирусом от инфицированного члена семьи

Заражение одного из членов семьи не должно становится для всех остальных ее членов приговором: COVID-19 можно избежать, если соблюдать ряд жестких правил.

Об этом заявил член президиума Российской академии наук, директор ИИФ УрО РАН Валерий Черешнев в комментарии агентству Ura.ru.

Прежде всего, для заболевшего должно быть выделено отдельное спальное место. «Во сне можно и чихнуть. Все это разнесет заразу», — пояснил ученый;

Кроме того, у больного должна быть отдельная посуда. Мыть ее следует другой губкой и отдельно от остальной посуды.

Также больному следует сдерживать чихание и кашель и делать это вдали от всех проживающих. После того, как зараженный чихнул или покашлял, нужно обрабатывать поверхность рядом с местом распространения вируса.

Не менее важна влажная уборка — она является важным пунктом для сдерживания распространения заболевания.

Сюда же входит антибактериальная обработка поверхностей.

Самым же главным пунктом является ношение маски. Она поможет снизить риск распространения вируса внутри одной квартиры.

«Если в доме есть заболевший, от него следует отселить всех детей. Дети являются пассивными разносчиками болезни», — объяснил иммунолог.

При этом в семье должна быть обязательная 100% изоляция.

Все члены семьи должны сидеть дома до получения отрицательных тестов на коронавирус, чтобы не распространить инфекцию еще большему кругу лиц, заключил собеседник агентства.

Напомним, что Украина перешла ко второму этапу борьбы с коронавируса, в частности в больницах прекращается плановая госпитализация и плановые операции. Также на ближайшем заседании правительства планируется ввести карантин выходного дня: в субботу и воскресенье будут работать только продовольственные магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 9 ноября, в Украине подтверждены 469 018 случаев заболевания COVID-19, из них 8 565 летальных, 209 143 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 8 687 новых случаев заражения.

Фото: ТАСС

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