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Общество и люди

Реклама с голыми людьми удивила зрителей отсутствием цензуры

3:39 10 ноября 2020
Реклама

Пока в Украине активистки оголяются для отстаивания прав женщин, в Исландии используют «обнаженку» для продвижения своей продукции и услуг.

В частности, местный оператор мобильной связи запустил рекламу, в которой сыграли обнаженные люди, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

По данным издания, реклама также вызвала бурные обсуждения в соцсетях: многие зрители удивились отсутствию цензуры и признались, что в их странах вряд ли удалось бы показать подобное.

Самое интересное, что видео с голыми людьми рекламируют смарт-часы: герои носят их на руках, а в самом ролике содержится призыв «Оставь телефон дома». В начале люди появились одетыми, но затем разделись и, обнаженные, начали заниматься будничными делами: плавать в бассейне, бегать, кататься на самокатах, ходить по магазинам и проводить совещания.

В компании Nova считают, что вдохновленная нудистами реклама может стать хорошим инструментом для улучшения психического здоровья людей и распространения идей бодипозитива.

«Мы все прекрасны, и мы хотим, чтобы люди чувствовали себя хорошо такими, какие они есть. В социальных сетях мы постоянно сталкиваемся с нереалистичными стандартами красоты, но действительность не такая», — прокомментировали ролик в компании.

Издание напоминает, что ранее в сети обратили внимание на датское популярное телешоу для детей Ultra Strips Down. Во время выпуска пятеро взрослых полностью оголились перед маленькими зрителями. Авторы программы утверждают, что она создана в образовательных целях, а также направлена на борьбу со стыдом перед физическими недостатками и создание атмосферы бодипозитива.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в самой Британии местные жительницы также не против раздеться для рекламирования добрых дел и здорового образа жизни.

Фото: thesun.co.uk

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