28.09 / 28.34 33.04 / 33.47
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве заметили автоколонну азербайджанцев, празднующих "победу над Арменией"

15:24 10 ноября 2020
машины

После публикации текста трехстороннего документа, подписанного Азербайджаном, Арменией и РФ по Нагорному Карабаху, который в Баку называют фактической капитуляцией Армении, граждане Азербайджана, проживающие в Украине, устроили в Киеве автопробег.

Колонна машины с государственными флагами Азербайджана ехала по центру украинской столицы и сигналила. В окнах некоторых машин во весь рост были видны мужчины с флагами.

Видео опубликовал dtpkievua в Telegram-канале, отметив, что так азербайджанцы отметили «капитуляцию» Армении.



Месяц назад подобную акцию уже наблюдали в Киеве. Тогда колонна машин граждан Азербайджана с государственной символикой и выстрелами промчалась по центру украинской столицы. Азербайджанцы праздновали очередную победу своей армии над армянскими вооруженными силами.

590

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Мишина Ксения

После очередного эфира «Танців з зірками» на Ксению Мишину обрушилась волна критики: звезда ответила

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер