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Общество и люди

За столпотворение на День города в Одессе никого не накажут

15:26 10 ноября 2020
Суд

Админпротокол о штрафе для организаторов концерта на день города в Одессе, когда тысячи одесситов пришли на концерт и не соблюдали безопасную дистанцию, опротестовали в суде.

Как сообщает «Радио Свобода», суд отменил штраф за нарушение карантина во время празднования дня города 2 сентября. Протокол об админответственности был составлен на организатора торжественных мероприятий — директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову.

Судья Лариса Ершова решила, что правоохранители не предоставили достаточно доказательств ответственности за нарушение карантинных норм со стороны именно Марковой. В частности, в протоколе лишь утверждается, что Маркова нарушила правительственное постановление о карантинных мерах, однако полицейские не упоминают в тексте документа конкретные нарушенные нормы законодательства, что не раскрывает суть административного правонарушения.

Ранее в сеть выложили фото из Одессы, где на Потемкинской лестнице собрались тысячи местных жителей.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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