С горшка — за парту: в Минобразования задумались о школьном обучении с пяти лет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет уверен, что возврата к десятилетнему школьному образованию в Украине не будет. Кроме того, есть предложения, чтобы дети начинали ходить в школу с пяти лет, как в некоторых странах Европы. Но это еще требует обсуждения. Об этом Шкарлет сообщил в своем Telegram-канале.

«Это стоит обдумать, учитывая стандарты новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения „за“ и „против“. Подчеркиваю, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать», — уточнил Шкарлет.

Министр напомнил, что 12-летняя система — это общеевропейская тенденция.

«Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата», — уточнил министр.



Шкарлет считает, что нужно вести диалог с родителями, у которых много вопросов по поводу 12-летней школы.



«Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей», — добавил министр.

Напомним, ранее Сергей Шкарлет настаивал, чтобы дети младших классов не переходили на дистанционное обучение во время карантина. Дети должны находиться в коллективе и почувствовать социализацию в школе.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter