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Общество и люди

«Мои фото воруют»: «слишком сексуальная» девушка пожаловалась, что пострадала из-за своей красоты

12:30 11 ноября 2020
Луна Бенна

Проживающая в американском штате Флорида 21-летняя модель Instagram Луна Бенна пожаловалась, что пострадала из-за своей красоты. Ее профиль в популярном приложении знакомств Tinder был заблокирован, так как его сочли фейковым — слишком уж сексуально она выглядела. Фотографии Луна воровали многие пользовательницы приложения, выдавая их за свои, чтобы привлечь мужчин. Часть фейковых аккаунтов с изображениями привлекательной американки принадлежала проституткам или мошенникам. В конце концов, не разобравшись в первоисточнике, Луну заблокировали, решив, что она тоже присвоила чужие снимки.

Та же история повторяется и в соцсетях. По словам Луны, фейковый аккаунт в Facebook, использующий ее фотографии, имеет тысячи подписчиков.

Как пишет издание Daily Mail, Бренна в поисках бойфренда зарегистрировалась на Tinder в 2017 году. И сразу же привлекла внимание множества пользователей, которые даже предлагали ей деньги за знакомство. Некоторые сразу же делали предложение руки и сердца. Девушка призналась, что все же успела найти себе подходящего парня на Tinder до того, как ее аккаунт закрыли. И теперь они встречаются.

Луна Бенна зарабатывает продажей снимков на платформе OnlyFans, где подписчики платят взносы за возможность получать эксклюзивные откровенные снимки.



Фото Instagram Luna Benna

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