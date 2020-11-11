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Общество и люди

Умерла жена бывшего главы Минздрава Украины

13:25 11 ноября 2020
Александр Квиташвили с женой

В Киеве умерла жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили — Анастасия Островская. Об этом сообщает «Сhas News».

Известно, что 35-летней женщине сделали операцию на желчном пузыре в одной из столичных частных клиник. По информации издания, это была клиника «Борис».

Операция была плановой. Во время хирургического вмешательства якобы повредили сосуды. Женщину пытались спасти в течение 10 часов, но медикам это не удалось.

Бывший министр в соцсети подтвердил потерю жены, уточнив, что всего было четыре операции.

Квиташвили занимал пост министра здравоохранения в 2014—2016 годах в правительстве Арсения Яценюка. Ранее был министром здравоохранения, труда и социальных дел Грузии.

Основателем клиники «Борис» является Михаил Радуцкий, депутат от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения. В 2019 году Радуцкий продал «Борис» сети клиник «Добробут».

Напомним, 10 ноября стало известно о смерти тещи Петра Порошенко, которая не смогла побороть коронавирусную инфекцию. А в Днепре умер известный врач — заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко.

Фото chas. news/

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