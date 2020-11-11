28.14 / 28.38 33.03 / 33.45
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Дочь Ющенко назвала 1000 долларов необходимой месячной суммой для счастья

13:35 11 ноября 2020
Виталина Ющенко

Виталина Ющенко, дочь бывшего президента Украины, заявила, что для нормальной жизни ее семье достаточно 1 000 долларов ежемесячно. Об этом она сказала в интервью ТаблоID-блиц.

Бизнес-леди Виталина Ющенко — мать троих детей. При этом ее семье для счастья требуется не так уж много денег.

«Если без лишних затрат, то $ 1000 на семью: это бензин, еда, школа, кружки», — сказала она.

40-летняя Виталина Ющенко уже несколько лет активно занимается спортом и часто публикует эффектные фото в сети. А недавно она выпустила собственную коллекцию ретро-купальников.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Доменика, дочь Виталины Ющенко, стала певицей и актрисой — при этом она гордится, что в детстве была знакома с Кузьмой Скрябиным.

Фото: Instagram Виталины Ющенко

1147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Доллары

В США вынесли приговор украинцу, который украл миллионы долларов, работая на Microsoft

Анна Сулима

«Мне тушили о руки окурки»: шокирующие признания самой яркой участницы «Супер топ-модель по-украински»

Демонического убийцу тату-мастера в Тернополе посадили пожизненно

Демонического убийцу тату-мастера в Тернополе посадили пожизненно

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер