Фотовыставка «Листи з Африки» и бесплатные экскурсии в Музее Майдана: куда пойти в Киеве в выходные
С 18 ноября по 2 декабря в Доме кино пройдет фотовыставка Дианы Руденко «Листи з Африки».
Адрес: ул. Саксаганского, 6.
Вход свободный.
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В квартире-музее П. Тычины проходит художественная выставка творческого дуэта Надежды Онищенко и Павла Николайчука «Таємний сад».
Адрес: ул. Терещенковская, 5.
Цена: 15 грн.
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До 31 ноября в Национальном музее истории Украины проходит выставка «Володимирова спадщина». В экспозиции: уникальные образцы ювелирных украшений, изобразительного искусства, книгопечатания и других археологических находок 17—18 веков.
Адрес: ул. Владимирская, 2.
Вход свободный.
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До 22 ноября в музее истории Киева проходит выставка Наталии Стрижко «Акценти» и выставка Веры Цепковой «ДЕ НІХТО З НАС НЕ БУВ — ІДЕАЛЬНІ СВІТИ: ЛАНАЙ».
Цена: 30—50 грн.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
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В Музее современного искусства Украины проходит выставка «Зупинка — Сторіччя. Музейна збірка». В экспозиции — работы украинских художников Александра Бурлина, Павла Мирошниченко и Ивана Тюха.
Адрес: ул. Кирилловская, 41.
Вход свободный.
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До 30 ноября Музей Майдана проводит бесплатные экскурсии, посвященные Революции достоинства. Продолжительность — 60 мин.
Адрес: майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
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В кинотеатре «Ліра» состоится показ документальных фильмов известных молодых режиссеров. 14 ноября в 18:00 — премьера фильма режиссера Татьяны Кононенко и Матильды Местер «Будинок/ Das Haus» (Германия, Украина); 20 ноября в 19:00 — режиссера Люсии Маргариты Бауэр «Змія у банці» и «Мамо мамо мамо» (Германия); 21 ноября в 18:00 — режиссера Маттиаса Линтнера «Своє місце (TRÄUME VON RÄUMEN)» (Германия); 5 декабря в 18:00 — режиссера Александра Коберидзе «Нехай літо ніколи більше не настане» (Германия).
Адрес: ул. Б. Житомирская, 40.
Вход свободный, необходима регистрация.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина добилась важной победы в деле о возвращении скифского золота.
Фото с сайта Музея Революции достоинства
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