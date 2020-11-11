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Общество и люди

Фотовыставка «Листи з Африки» и бесплатные экскурсии в Музее Майдана: куда пойти в Киеве в выходные

17:31 11 ноября 2020
Музей Майдана
Инф. «ФАКТОВ»

С 18 ноября по 2 декабря в Доме кино пройдет фотовыставка Дианы Руденко «Листи з Африки».

Адрес: ул. Саксаганского, 6.

Вход свободный.
***

В квартире-музее П. Тычины проходит художественная выставка творческого дуэта Надежды Онищенко и Павла Николайчука «Таємний сад».

Адрес: ул. Терещенковская, 5.

Цена: 15 грн.
***

До 31 ноября в Национальном музее истории Украины проходит выставка «Володимирова спадщина». В экспозиции: уникальные образцы ювелирных украшений, изобразительного искусства, книгопечатания и других археологических находок 17—18 веков.

Адрес: ул. Владимирская, 2.

Вход свободный.
***

До 22 ноября в музее истории Киева проходит выставка Наталии Стрижко «Акценти» и выставка Веры Цепковой «ДЕ НІХТО З НАС НЕ БУВ — ІДЕАЛЬНІ СВІТИ: ЛАНАЙ».

Цена: 30—50 грн.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
***

В Музее современного искусства Украины проходит выставка «Зупинка — Сторіччя. Музейна збірка». В экспозиции — работы украинских художников Александра Бурлина, Павла Мирошниченко и Ивана Тюха.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.
***

До 30 ноября Музей Майдана проводит бесплатные экскурсии, посвященные Революции достоинства. Продолжительность — 60 мин.

Адрес: майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов.

Вход свободный, по предварительной регистрации.
***

В кинотеатре «Ліра» состоится показ документальных фильмов известных молодых режиссеров. 14 ноября в 18:00 — премьера фильма режиссера Татьяны Кононенко и Матильды Местер «Будинок/ Das Haus» (Германия, Украина); 20 ноября в 19:00 — режиссера Люсии Маргариты Бауэр «Змія у банці» и «Мамо мамо мамо» (Германия); 21 ноября в 18:00 — режиссера Маттиаса Линтнера «Своє місце (TRÄUME VON RÄUMEN)» (Германия); 5 декабря в 18:00 — режиссера Александра Коберидзе «Нехай літо ніколи більше не настане» (Германия).

Адрес: ул. Б. Житомирская, 40.

Вход свободный, необходима регистрация.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина добилась важной победы в деле о возвращении скифского золота.

Фото с сайта Музея Революции достоинства

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