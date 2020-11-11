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Общество и люди

Львов будет судиться с Кабмином из-за "карантина выходного дня"

22:55 11 ноября 2020
Львов будет судиться с Кабмином из-за «карантина выходного дня»

Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня», и ожидает лишь обнародования постановления правительства. Об этом в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый, который 11 ноября поддержал требования протестующих предпринимателей.

В своем посте он снова назвал локдаун на выходных абсурдом.

«За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей», — объяснил он свою точку зрения.

Напомним, в октябре власти Тернополя пытались обжаловать в суде новое карантинное зонирование в Украине.

Фото lviv.24tv.ua/

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