Львов будет судиться с Кабмином из-за "карантина выходного дня"

Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня», и ожидает лишь обнародования постановления правительства. Об этом в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый, который 11 ноября поддержал требования протестующих предпринимателей.

В своем посте он снова назвал локдаун на выходных абсурдом.

«За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей», — объяснил он свою точку зрения.

Напомним, в октябре власти Тернополя пытались обжаловать в суде новое карантинное зонирование в Украине.

Фото lviv.24tv.ua/

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter