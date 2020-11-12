Сама себе социолог: модель оголяет грудь в магазине, изучая реакцию мужчин

Пока некоторые модели Playboy путешествуют по миру, Аманда Мартин решила заняться своеобразной «социологией»: она обнажает свою грудь в магазине, и затем показывает реакцию мужчин на свои проделки.

О необычной проказнице пишет Daily Star.

Так, на прошлой неделе Аманда опубликовала видео, на котором прогуливается по супермаркету с тележкой продуктов. Она проходит мимо ничего не подозревающего покупателя, который в тот момент выбирает товары.

Приблизившись к мужчине, девушка расстегивает кофту и начинает прыгать, оголив грудь, пишет сайт канала РенТВ.

А так как посмотреть у Аманды есть на что, то покупатель буквально лишился дара речи.

Он пытался произнести хотя бы пару слов, но в итоге лишь изумленно похлопал глазами. В то же время девушка была очень довольна!

Фолловеры по достоинству оценили юмор «социлогини», завалив Аманду одобрительными эмодзи, а также призывами приехать к ним в страну и провести «эксперимент» с ними.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна модель Playboy, известная 35-летняя украинская красавица, решила на карантине «сменить профессию» и подалась в библиотекари. И, похоже, попытка ей удалась.

Фото: instagram.com/the_amanda_nicole

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